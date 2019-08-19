"الداخلية" تكشف تفاصيل ضبط 25 متهمًا في معركة مسلحة بين عائلتين بالعياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات القبض على مسلحين تبادلوا إطلاق النيران في خصومة ثأرية بمدينة العياط بالجيزة، حيث نجحت في ضبط 25 متهمًا من الطرفين.



ونجحت جهود أجهزة البحث الجنائي بالجيزة في تحديد وضبط مرتكبي واقعة مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين أفراد عائلتين بقرية جرزا بدائرة مركز شرطة العياط لخلافات الجيرة، والناتج عنها وفاة اثنين من العائلة الأولى إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة، فقد أسفرت الجهود عن تحديد أفراد العائلتين المشاركين في الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة وقطاع الأمن المركزي تم استهدافهم بحملة مُكبرة، أسفرت عن ضبط 25 متهمًا من أفراد العائلتين وبحوزتهم 4 بنادق آلية وكمية من الطلقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.