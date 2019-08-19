بالفيديو.. صيدلي يبدع فى رسم صور المشاهير بالأدوية

قال الصيدلي الرسام محمود يوسف، إنه بدأ الرسم منذ الصغر بألوان المياه، مؤكدًا أن الرسم بالأدوية لا يختلف كثيرًا عن الرسم بألوان المياه، إضافة إلى أنه يرسم بالمحاليل والأدوية السائلة الملونة.



وأضاف "يوسف"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أنه يرسم بالألوان الميكروكروم، والبيتادين، ويجفان بسرعة، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على أى تدريب نهائى أو كورسات، ولكن رسوماته تطورت من خلال الممارسة ومتابعة الفيديوهات بيوتيوب.



ولفت إلى أنه ينشر رسوماته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويستخدم الميكروكروم والبيتادين فى صنع لوحاته.