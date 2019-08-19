حبس سيدتين لاتهامهما بنشل المواطنين في مدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر، الإثنين، بحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب النشل.



تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث تأمين الفنادق، والمعينة خدمة تأمين أحد الفنادق بمدينة نصر، من ضبط سيدتين بنشل المواطنين، وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.



وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفتا بسرقتها من المواطنين المترددين على أحد المراكز التجارية بأسلوب النشل، وأضافتا بارتكاب حادثي سرقة آخرين، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالسرقة.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.