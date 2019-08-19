الخطوط السويسرية: بودرة طائرة البرتغال ليست خطرا

كشف المسئولون في مطار لشبونة البرتغالي أن المادة التي عثر عليها على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السويسرية لا تشكل "خطرا على صحة الإنسان".



وأضاف المسئولون في الشركة التي تدير المطار في بيان، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، أنه بعد قيام فريق متخصص بتحليل المادة وهي على شكل بودرة، تبين أنها لا تمثل خطرا على صحة الإنسان، ولكن الشركة لم تحدد طبيعة المادة التي عثر عليها بالطائرة هذا الأسبوع.



وأشار المسئولون إلى أنه تم رفع السياج الأمني الذي فرض حول الطائرة بعدما عثر على المادة، وأقلعت الطائرة من لشبونة، بعد حوالي 5 ساعات من العثور على البودرة.



وذكرت شرطة الأمن العام في لشبونة أنها تبلغت بالواقعة وأن الضباط فرضوا طوقا أمنيا حول الطائرة بمساعدة رجال الإطفاء المدربين على استخدام الأجهزة ضد المخاطر النووية والبيولوجية والكيمائية.



وأفاد مصدر بهيئة الإطفاء بأنه تم العثور على "أكياس ممزقة" تحتوي على بودرة من دون تحديد نوعية هذه المادة.