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توك شو

أغرب قصة سرقة.. حرامي لصاحب سيارة: "أخوك مزنوق فين البطارية" (فيديو)

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 12:44 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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"أخوك مزنوق"، رسالة بسيطة تركها سارق بمدينة الحسينية بمحافظة مطروح على إحدى السيارات يستأذن سارقها في سرقة بطاريته، والتي تعتبر رسالة غريبة من نوعها.

وقال الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إن أحد الشباب بالمحافظة اشترى سيارة زهيدة السعر لتساعده في انتقالاته، ولكنه تعرض للسرقة أكثر من ثلاثة مرات في شهر واحد، مما استدعاه لكي يخلع بطارية السيارة كل يوم حرصًا عليها من السرقة.

وأشار "حسين"، إلى أنه منذ عدة أيام وجد الشاب رسالة مكتوبة على سيارته في أحد الأيام من السارق يطالبه بترك البطارية له لسرقتها، وكتب "أخوك مزنوق، فين البطارية".

من جانبه، قال أحمد ممدوح، صاحب السيارة، إن الرسالة مرعبة، وتؤكد أن هناك شخصًا مترصدًا بسيارته، ومن الممكن أن يسرق السيارة كلها، ولن يكتفي بسرقة البطارية فقط المرة الأخرى، موضحًا أنه اشترك مع عدد من جيرانه ووضعوا كاميرات مراقبة لرصد السارق.

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