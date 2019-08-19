إيران: القضاء يقرر الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية

ذكرت إيران اليوم الاثنين، أن قرار الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في بندر عباس، يتولاها القضاء الإيراني، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.



وقال علي رضا تانجسيري، قائد الحرس الثوري الإيراني، إن "الناقلة البريطانية لديها ثلاثة انتهاكات يجب التعامل معها"، مشيرًا إلى أنه يحق للسلطة القضائية وسلطة الموانئ اتخاذ قرار بشأن مصير الناقلة.



وأكد أنه لا توجد علاقة بين قضية ناقلة النفط الإيرانية جريس 1، التي أصدرها جبل طارق في نهاية هذا الأسبوع، ومصير السفينة البريطانية.



قالت المملكة المتحدة إن الناقلة الإيرانية احتجزت بسبب خرقها لعقوبات الاتحاد الأوروبي عن طريق نقل النفط إلى سوريا.



أنكرت إيران أن ناقلة النفط كانت متجهة إلى سوريا وشددت على أنها وحدها التي يمكنها أن تقرر أين سترسل إمداداتها النفطية.



استولت إيران على الناقلة البريطانية في 19 يوليو في مضيق هرمز، بعد أسبوعين فقط من القبض على جريس 1، قائلة إنها تنتهك القواعد البحرية الدولية.