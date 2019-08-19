نيابة النزهة تبدأ التحقيق مع مخرج "خيال مآتة" بتهمة حيازة مخدرات

تباشر نيابة النزهة، الإثنين، التحقيق مع المخرج خالد مرعي، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.



وكانت قد ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة، صباح اليوم، القبض على المخرج خالد مرعي، أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج، وبحوزته كمية من المخدرات، وتم ترحيله إلى قسم شرطة النزهة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وبدأ "مرعي" حياته الفنية "مونتيرًا"، قبل أن يتجه بعد عشر سنوات إلى مجال الإخراج، وأخرج العديد من الأفلام الشهيرة آخرها فيلم أحمد حلمي "خيال مآتة"، "عسل أسود" و"أسف على الإزعاج" و"لف ودوران" و"بلبل حيران"، ومن أشهر مسلسلاته: السبع وصايا، وشربات لوز.