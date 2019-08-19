يونهاب: 4 مقاتلات "إف-35 أيه" تصل كوريا الجنوبية الأسبوع الجاري

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع وصول 4 مقاتلات أمريكية من طراز (إف-35 أيه) إلى كوريا الجنوبية خلال الأسبوع الجاري.



وقالت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية - رفضت الكشف عن هويتها - إن 4 مقاتلات أمريكية غادرت القاعدة الجوية في الولايات المتحدة مؤخرا، ووصلت إلى جزيرة هاوي، وستصل إلى القاعدة الجوية في مدينة (تشونج جو) التي تبعد 140 كلم من جنوب سول، في الـ22 من الشهر الجاري.



وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية، إلى أنه بذلك يرتفع عدد المقاتلات من طراز (إف-35 أيه) في القوات الكورية الجوية الجنوبية إلى 8 مقاتلات.



يذكر أنه سبق ووصلت 4 طائرات من نفس الطراز إلى كوريا الجنوبية - اثنتان في مارس، والباقي في يوليو الماضيين - وتجرى تدريبات الطيران على الطائرات الأربع لنشرها في العمليات العسكرية.



وتبلغ السرعة القصوى للطائرة المقاتلة 1.8 ماخ، ويصل نصف القطر القتالي لها 1،093 كلم، وهي قادرة على حمل ذخائر الهجوم المباشر المشترك وقنابل صغيرة القطر وغيرها.



ومن المتوقع أن يزيد عدد المقاتلات التي تملكها كوريا الجنوبية إلى 10 مقاتلات بحلول نهاية العام الجاري، وإلى 40 طائرة مقاتلة بحلول عام 2021.