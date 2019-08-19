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رياضة

صراع كبير بين عائلتي نكي وبري بيلا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 12:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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شارك فريق البيلا توينز وعائلتهما في حلقة فإن Family Feud الليلة الماضية، وقد لعب البيلا توينز وعائلتهم في فريق منافس لأعضاء من عائلتهم الباقية، الجدير ذكره أن نكي بيلا أعلنت يوم الجمعة الماضية عن إضافة صديقها الجديد في برنامج اتحاد WWE التوتال بيلا، وذلك عقب انسحاب جون سينا نسبيًا من البرنامج بعد انتهاء علاقته مع نكي.

ويعتبر التوأم بيلا أو البيلا توينز بريانا جارسيا كولس ونيكول جارسيا-كولس (ولدتا في 21 نوفمبر 1983)، هما عارضتا أزياء أمريكيتان ومصارعتين محترفتين في الحلبة تحت مسمى بري بيلا ونيكي يبلا على التوالي، يشار إليهما مجتمعتين بالتوأم بيلا أو (البيلا توينز)، تعملان لصالح الـ WWE. قبل أن تتم ترقيتهما وضمهما إلى الطاقم الرئيسي في الWWE تصارعتا في بطولة المصارعة بفلوريدا، حيث تم تدريبهم من قبل توم بريتشارد.

وكانتا تتنافسان بشكل تاج تيم بصورة رئيسية؛ بري ظهرت أول مرة على سماك داون في أغسطس 2008، هي ظهرت أولًا قبل نيكي.
وكجزء من أعمال شخصيتها في برنامج المصارعة كانت تختفي تحت الحلبة أثناء المباراة وتعود لتظهر من جديد وبحيوية.

وفي نهاية المطاف تم اكتشاف إنها كانت تبدل الأماكن مع توأمها نيكي وذلك سعيًا للأفضلية على الخصم. ثم بدئتا بالتنافس على شكل تاج تيم.

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