تجديد حبس مسجل لاتهامه بترويج "أستروكس" في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، الإثنين، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة، متخذًا من دائرة قسم المرج مكانًا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.



البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتمكنوا من ضبط مسجل خطر، لاتجاره في المواد المخدرة، وترويجها بدائرة قسم شرطة المرج، حيث ضبط بحوزته 500 جرام من مخدر الأستروكس قبل ترويجها في المنطقة، وضبط مبلغ مالي وسلاح أبيض بحوزته.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.