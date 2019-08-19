انتحار ربة منزل في الدقهلية بقرص غلة بسبب أزمة نفسية

أقدمت ربه منزل على الانتحار عن طريق تناولها حبة الغلة السامة بإحدى قرى مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية لمرورها بأزمة نفسية لوجود خلافات عائلية.



وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز منية النصر يفيد بوصول نشوى.م.ج 38 عاما مقيمه ميت طاهر، فى حالة حرجة ولفظت أنفاسها حيث أقدمت على الانتحار بتناول حبة الغلة السامة.



وبسؤال نجلها أحمد.ع.ع.18 عاما أكد أنه أثناء نومه فوجئ بشقيقته توقظه وتقول له إن والدته مريضه ولا تتكلم وقام بنقلها للمستشفى وفارقت الحياة بها.



وتبين من التحريات وجود خلافات عائلية ومرورها بأزمة نفسية حادة فقررت التخلص من حياتها، وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التى أمرت بتشريح الجثة.