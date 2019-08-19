الخضروات والفاكهة تطالب بتقليل حلقات تداول السلع لخفض الأسعار

طالب حاتم نجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة في الغرف التجارية بالقاهرة، بتقليل حلقات تداول السلع، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار في بعض الأسواق، نتيجة للتجزئة وكثرة التداول بين التجار والحلقات الوسيطة.



وأكد نجيب خلال تصريحات له، أن هناك قلة في محصول الفاصوليا، وذلك أدى إلى ارتفاع أسعارها، بسبب الأحوال الجوية المختلفة.



كما أكد نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة في الغرف التجارية بالقاهرة، على أهمية الزراعة التعاقدية على كل المحاصيل؛ لضمان وجود المنتج في السوق المحلية، والتصدير للخارج.



وأشار إلى أن التجار ملتزمون بالزراعة التعاقدية التي تصدر إلى أوروبا، ومشروع الصوب الزراعية يخلق حالة من الاتزان في السوق، ونشجع البيع مباشرة في المعارض والمنافذ لخفض سعرها في سوق التجزئة ومرورها بالحلقات الوسيطة.