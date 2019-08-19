كيف تدير الحكومة الأوكازيون الصيفي؟ .. مشاركة 2688 محلا وتخفيضات 60%

◄ التموين: ارتفاع المشاركات في الأوكازيون الصيفي إلى ٢٦٨٨ محلا تجاريا بتخفيضات 60%

◄ إحالة ٢٩٦محضرا للنيابة العامة لأوكازيونات وهمية وعدم وجود تراخيص وعدم وجود السعرين للخصومات



تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الـ٢١يوما الماضية، متابعة الأوكازيون الصيفي في مديريات التموين المنتشرة علي مستوي المحافظات بتخفيضات تترواح مابين 5% إلى 60%، واستقبال طلبات المحال المشاركة للأوكازيون من خلال منح التراخيص لتصل نسبة المشاركات قرابة ٢٦٨٨ محلا تجاريا يمثل نسبة 90% من المحال التجارية للقطاع الخاص و10% من القطاع العام والتعاوني والاستثماري.



وأضاف أن معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن المديريات استقبلت طلبات التراخيص للمحال التجارية بلغت نحو ٢٦٨٨ محلا تجاريا للقطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري حاليا.



وقال إن مديريات التموين ما زالت تستقبل طلبات المحال التجارية التي ستشارك في الأوكازيونات الصيفية حتى نهاية الموسم بناء على التراخيص التي تحصل عليها بالتخفيضات في الأسعار بنسب تراوحت بين 5% إلى 60%، لافتا إلى أن المحال التجارية تشارك في الأوكازيون الصيفي منها نسبة الأغلبية قطاع خاص ويليها القطاعات العام والاستثماري والتعاوني.



وأضاف قطاع التجارة الداخلية المحال التجارية يكثف الرقابة علي المشاركة في الأوكازيون الصيفي للملابس الجاهزة، وتم تحريرمحاضر بلغت نحو ٢٩٦ محضرا للأوكازيونات الوهمية وإحالتها للنيابة العامة والتي لم تلتزم بالتخفيضات المعلنة وعدم وجود فواتير أو بونات للبيع وتحرير محاضر لمخالفات عدم وجود تصاريح من مديريات التموين والتجارة الداخلية للمشاركة في الأوكازيون الصيفي.



وقال إن الحملات الرقابية والتي يشارك فيها مفتشو التموين والإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية وقطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لمتابعة الأوكازيون الصيفي للتأكد من وجود فاتورة ضريبية وسجل تجاري وترخيص من المديريات لعمل أوكازيونات علي مدار الشهر.



وفي السياق ذاته، أكد يحيي زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة أن نسبة الإقبال من الجمهور على شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم من السلع والمنتجات في الأوكازيون الصيفي ارتفعت إلى ما بين 20% إلى 40% متوقعا ارتفاعها مع قرب نهاية الموسم خلال شهر سبتمبر المقبل لتترواح بين 50% إلى 60%.



وتوقع الزنانيري ارتفاع معدلات المشاركات في الأوكازيون الصيفي إلى 4 آلاف محل تجاري مع نهاية الموسم خلال شهر سبتمبر المقبل.



ونفي الزنانيري، طرح السلع والمنتجات الملابس الجاهزة والسلع الأخرى بأن تكون رديئة لافتا إلى أن نسبة 95% من التجار ملتزمون بطرح السلع في الأوكازيون بشرط أن تكون جيدة ومطابقة للمواصفات لانتعاش السوق من الركود في المبيعات.