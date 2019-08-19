"القوى العاملة" تعلن عن 16 فرصة عمل جديدة بسوهاج

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 16 فرصة عمل لعدد من المدرسين، وذلك بمدارس أحمد زويل بسوهاج، وبراتب يحدد حسب المقابلة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالمدرسة، 5 مدرسين تربية موسيقية، 5 مدرسين ألماني، و3 مدرسين رياضيات لغات، على أن يكون المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف حاصلا على مؤهل عال.



كما تحتاج المدرسة، عدد 3 عامل، على أن يكون المتقدم للحصول على تلك الوظيفة، حاصلا على مؤهل، أو بدون مؤهل.



واشترطت المدرسة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يتراوح عمره بين 25 سنة إلى 30 سنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01002208829، والتواصل مع المدير المسئول هشام عبد الرحيم محمد، أو التوجه لمقر المدرسة في طريق سوهاج، أخميم.