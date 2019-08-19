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حوادث

ضبط 15 طن مخللات فاسدة داخل مصنع في أكتوبر

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:53 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 15 طن ملح ومخللات غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع غير مرخص في الجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، استخدام مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المخللات بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي "ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية، مادة الصودا الكاوية تستخدم في عملية تسوية المخللات"، وإعادة طرحها بالأسواق، مسببًا أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بالتنسيق مع مفتشي الأغذية وأمكن ضبط المذكور وعثر بداخل المصنع على 15 طن و210 كيلو جرام ملح ومخللات مختلفة الأنواع بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، ولاسيما جرائم الغش التجاري لحماية جمهور المستهلكين.

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