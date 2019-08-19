بلومبرج: البرازيل تلوح بإدراج حزب الله كمنظمة إرهابية

تلوح حكومة البرازيل الحالية تحت رئاسة جير بولسونارو، بإدراج حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية، حيث يقوم المسؤولون الآن بمراجعة خياراتهم للمضي قدمًا في الفكرة، التي تتم مناقشتها على أعلى المستويات الحكومية.



فيما قالت مصادر خاصة لوكالة بلومبرج اليوم الاثنين، رافضة الكشف عن هويتها، إن قرار إدراج أحزب الله منظمة ارهابية لن يتم تطبيقه بسهولة، وذلك بسبب القانون البرازيلي.



وأضافت المصادر أن هذه الخطوة طرحها بولسونارو، من أجل إقامة علاقات أقوى مع دونالد ترامب، الذي يسعى أيضًا إلى إبرام صفقة تجارية معه في نفس الوقت.



يدعم هذا الاحتمال أن بولسوناور يأمل في ان يصبح ابنه إدواردو سفير البرازيل لدى الولايات المتحدة رغم افتقاره الى الحنكة والخبرة السياسية.