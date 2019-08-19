تداول 203 شاحنات بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحرالأحمر أنه تم اليوم الإثنين، تداول 203 شاحنات بضائع عامة و83 سيارة بموانئها.



وأوضح المركز- في بيان اليوم- أن ميناء سفاجا استقبل أربع سفن (القاهرة، وأمانة، والحرية،وبوسيدون إكسبريس)، كما شهد ميناء نويبع وصول ومغادرة ثلاث سفن (سين، وأيلة، وبرنسيسة) بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض.