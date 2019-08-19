تداول 203 شاحنات بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:43 ص
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحرالأحمر أنه تم اليوم الإثنين، تداول 203 شاحنات بضائع عامة و83 سيارة بموانئها.
وأوضح المركز- في بيان اليوم- أن ميناء سفاجا استقبل أربع سفن (القاهرة، وأمانة، والحرية،وبوسيدون إكسبريس)، كما شهد ميناء نويبع وصول ومغادرة ثلاث سفن (سين، وأيلة، وبرنسيسة) بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض.
وأوضح المركز- في بيان اليوم- أن ميناء سفاجا استقبل أربع سفن (القاهرة، وأمانة، والحرية،وبوسيدون إكسبريس)، كما شهد ميناء نويبع وصول ومغادرة ثلاث سفن (سين، وأيلة، وبرنسيسة) بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض.