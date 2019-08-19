السويس: تطوير 40 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد

قال محافظ السويس، إن المحافظة تقوم حاليًا بتطوير نحو 40 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد.



وأضاف في تصريح له اليوم الاثنين- أنه وجه وكيل وزارة التعليم بالمحافظة سلمي الشاعر بحصر أعداد المدارس والفصول التي تحتاج إلي صيانه شاملة قبل بداية العام الجديد للعمل على صيانتها وتم تقديرها بنحو 40 مدرسة تضم حوالي 1500 فصل تعليمي.



وأشار إلى أن عمليات الصيانة تتم حاليًا بالمدارس والفصول التعليمية ويتم دهانها وتزويدها بالمقاعد، كما يتم تطوير دورات المياة والأفنية.



وطالب المحافظ بضرورة الانتهاء من استعدادات العام الدراسي الجديد في موعد أقصاه 10 سبتمبر المقبل وتنفيذ حركة تنقلات المعلمين بين المدارس قبل بداية العام الدراسي.