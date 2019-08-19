التجارة الداخلية: المناطق اللوجستية توفر فرص عمل بنسبة ٣٣%

قال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن المناطق اللوجيستية سيستفيد منها المواطنون بشكل كبير، وذلك لتوفيرها فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بنسبة 33% من سوق العمل من أصل 850 ألف فرصة عمل يجب على الدولة توفيرها سنويا.



جاء ذلك خلال وضع حجر الأساس لإنشاء المنطقة اللوجيستية بقرية الترامسة في قنا، والتي تعد الأولى من نوعها في جنوب الصعيد، بتكلفة مليار جنيه، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ووزير التموين والتجارة الداخلية.