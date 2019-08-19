الصين تدعو أمريكا للتوصل لحل مقبول في النزاعات التجارية

دعت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية مجددا اليوم الاثنين، إلى العمل معها للوصول إلى حل مقبول للطرفين في النزاعات التجارية الحالية وتنفيذ التوافقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين في أوساكا باليابان.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على ما تردد عن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لا يريد أية أنشطة تجارية مع (هواوي) وأنه ليس مستعدا بعد للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.



وقال شوانغ "بالنسبة لهواوي، فإن التعاون بين الشركات الصينية والأمريكية ذو منفعة متبادلة، وإن الولايات المتحدة سبق وأن أعلنت السماح بتزويد شركاتها لهواوي بالمكونات التي تحتاجها، لذا نأمل أن تلتزم واشنطن بتعهداتها".



وحث المتحدث باسم الخارجية، الولايات المتحدة على وقف القمع غير المبرر ضد الشركات الصينية ومعاملتها بشكل عادل وغير تمييزي، والقيام بالمزيد من أجل تشجيع التنمية السليمة والمستقرة للتعاون التجاري بين الصين والولايات المتحدة.