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عالم

الصين تدين التفجير الإرهابي في أفغانستان

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:42 ص
جريدة الدستور
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أدانت الصين، اليوم الاثنين، التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية (كابول)، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"- في تصريح اليوم- إن الصين تدين هذا الهجوم الإرهابي الذي وقع في أفغانستان، معربا عن تعازي بلاده ومواساتها الخالصة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف شوانج أن الصين تعارض جميع أشكال الإرهاب، وتؤيد بقوة جهود أفغانستان لحماية الاستقرار الوطني ومكافحة الإرهاب.

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