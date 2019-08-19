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عالم

اليونان تروج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمار بجولة أوروبية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:41 ص
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ
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يعتزم رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس القيام بنشاط مكثف عبر زياراته المقبلة إلى فرنسا وألمانيا للترويج لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات الاستثمار في اليونان.

ومن المقرر أن يلتقي ميتسوتاكيس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأسبوع الجاري، ثم سيلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 29 أغسطس، وفقا لما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم الإثنين.

ويهدف نشاط رئيس الوزراء اليوناني بشكل أساسي إلى تهيئة مناخ إيجابي مع شركاء أثينا الأوروبيين الرئيسيين وجذب المستثمرين الأجانب في ظل سعي اليونان للتعافي السريع وتحقيق الاستقرار.

وسيتم وضع إطار عمل لتعزيز النمو في التشريعات التي سيتم تقديمها للبرلمان اليوناني خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى مشروع قانون لتخفيض الضرائب وفقا لوعود ميتسوتاكيس قبل انتخابه رئيسا للحكومة اليونانية.

ومن المتوقع أن يعرض ميتسوتاكيس هذه الإصلاحات لمحاوريه الأجانب في محاولة منه لإظهار مدى جدية حكومته بشأن جذب الاستثمار الذي تحتاج إليه بلاده لتعزيز اقتصادها.

كما يستعد ميتسوتاكيس لإقامة معرض سالونيك الدولي خلال الشهر المقبل، حيث سيعلن عن خطته للنمو متوسط المدى في اليونان، وتوضيح كيف ستبدأ بلاده مسار عودتها للنمو وسيكشف عن خطته لتعزيز الدخول المتوسطة والمحدودة التي تأثرت بشكل خاص بالأزمة الاقتصادية اليونانية التي استمرت سنوات.

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