تجديد حبس خادمة وصديقها بتهمة سرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري

جدد قاضي المعارضات في أكتوبر، حبس خادمة وصديقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من فيلا الإعلامية إيمان الحصري في مدينة 6 أكتوبر.



وكان قسم شرطة أول أكتوبر، قد تلقى بلاغًا يفيد بتعرض فيلا الإعلامية إيمان الحصري للسرقة، وتبين من تحريات الرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ومعاونه النقيب محمود خميس، أن المتهمة تحمل جنسية دولة إفريقية وارتكبت الواقعة بتحريض من عامل "صديقها".



تحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.