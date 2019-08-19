الإثنين 19 أغسطس 2019 الموافق 18 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

سياسي

بعد تكريمهن من السيسي.. مايا مرسي: عالمات مصر فخر لجميع النساء

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:37 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهنئة إلى كل من الدكتورة إيمان محمد حسين خضر، أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة أسيوط، والدكتورة رجاء طه أحمد منصور، مديرة المركز المصرى لأطفال الأنابيب، والدكتورة مها سعد علي زكى محمود، أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث، بمناسبة تكريمهن من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بعيد العلم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه العالمات الثلاث لإسهاماتهن في مجالات البحث العلمى، مؤكدة أنه بمثابة تكريم لجميع عالمات مصر اللاتي يعتبرن فخرا لنساء مصر، كما أن هذا التكريم بمثابة شكر وتشجيع من الرئيس للاستمرار في الأبحاث العلمية ويلقى بمسئولية كبيرة على عاتقهن للعمل والإبداع والابتكار والمساهمة بشكل أكبر في إعداد أجيال جديدة متميزة من العلماء والعالمات ونقل خبراتهن إليهم، متمنية لهن ولجميع عالمات وعلماء مصر التوفيق والنجاح.

يذكر أن هذا التكريم جاء خلال تكريم الرئيس عددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، جوائز النيل ووسام العلوم والفنون، وجوائز الدولة التقديرية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة ورؤساء الجامعات والباحثين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرّف عليها

منذ ساعة و نصف

بالفيديو.. لحظة وصول البشير إلى قاعة محاكمته بالخرطوم

منذ حوالي 22 ساعة

عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن موقف رمضان صبحي والسولية من السوبر

منذ نصف ساعة

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددًا.. وعيار 21 يصل 700 جنيه

ads

الصور

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

الأكثر قراءة

بالفيديو.. لحظة وصول البشير إلى قاعة محاكمته بالخرطوم

"جريشة" يعترف بصحة ضربة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

"التموين" تكشف تفاصيل خفض أسعار اللحوم البلدية لـ100 جنيه

أفضل طعام لمرضى ارتفاع ضغط الدم

حلاوة زمان

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرّف عليها

شاهد.. بوسترات حفلات محرم فؤاد ونجاة الصغيرة في رأس البر

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

الصحة

خطر جديد على المفاصل.. والسبب القهوة

"صبّار المكسيك" حل مبتكر للاستغناء عن البلاستيك

أطعمة الفلافونويد تحمي من السرطان وتطيل العُمر

4 خطوات للتخلص من التوتر والقلق

الرئيس نيوز

منع التصوير وظهور شفيق.. أبرز مشاهد حضور رجال مبارك لعزاء حسين سالم

«هارفارد للتنمية الدولية» تتوقع نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% حتى عام 2027

خاص| أزمة "رسم التنمية" تقسِّم شركات المحمول

اليمن: العثور على مومياء عمرها 3 آلاف سنة من أيام "العربية السعيدة"

منوعات

سيدة أمريكية تقرر ارتداء فستان زفافها كل يوم.. (صور)

دراسة تكشف تأثير حديث المدرب مع لاعبيه بين الشوطين

"الخس" يحميك من هشاشة العظام

8 أطعمة غذائية تساعدك على مواجة الحر

كشكول

غداً.. بدء تسجيل رغبات القبول بكليات الأزهر ولمدة 5 أيام

وكيل الأزهر يكشف موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية

50 منحة دراسات عليا مدفوعة التكاليف لمعلمي رياض الأطفال

6 مخاطر لتقبيل طفلك من فمه.. تعرف عليها

إسلام سياسي

مذيعة إخوانية تفضح حفلات الجماعة فى تركيا

مدير مركز الأهرام عن وثيقة السودان: "هناك صعوبات قادمة"

"الشباب المستقل" تشن هجوما شرسا على الإخوان في رسالة جديدة

قنوات الإخوان تفتح النار على حفتر دعما لميلشيات الوفاق


زيت وسكر

الإسكان:تخصيص قطعتي أرض لإقامة مستشفى بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الزراعة:  736 مليون جنية قروض البتلو ل 5173 مستفيد

خطة إنقاذ الحوامل من النزيف بعد الولادة..”الصيادلة”تتدخل 

الصحة:عيادات البعثة الطبية للحج “بمكة” و”المدينة” استقبلت 69 ألف حاجاً مصرياً

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
دولة المواطنة.. وحماية المرأة
د. منى حلمى
النساء بين التمرد السهل والتمرد الصعب
ماجد حبته
منعم يغنى على فيتنام!
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
المزيد

الثقافة

السبت.. "دور الإعلام فى محاربة الإرهاب" ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

الليلة.. أمسية ثقافية لـ"حجاج أدول" بساقية الصاوى

اليوم.. ورشة عمل رسم مع الفنان الفرنسى "جوليان سوليه"

اليوم.. عرض فيلمين تسجيليين عن الإمارات وراجستان بمكتبة الاسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك