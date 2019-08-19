بعد تكريمهن من السيسي.. مايا مرسي: عالمات مصر فخر لجميع النساء

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهنئة إلى كل من الدكتورة إيمان محمد حسين خضر، أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة أسيوط، والدكتورة رجاء طه أحمد منصور، مديرة المركز المصرى لأطفال الأنابيب، والدكتورة مها سعد علي زكى محمود، أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث، بمناسبة تكريمهن من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بعيد العلم.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه العالمات الثلاث لإسهاماتهن في مجالات البحث العلمى، مؤكدة أنه بمثابة تكريم لجميع عالمات مصر اللاتي يعتبرن فخرا لنساء مصر، كما أن هذا التكريم بمثابة شكر وتشجيع من الرئيس للاستمرار في الأبحاث العلمية ويلقى بمسئولية كبيرة على عاتقهن للعمل والإبداع والابتكار والمساهمة بشكل أكبر في إعداد أجيال جديدة متميزة من العلماء والعالمات ونقل خبراتهن إليهم، متمنية لهن ولجميع عالمات وعلماء مصر التوفيق والنجاح.



يذكر أن هذا التكريم جاء خلال تكريم الرئيس عددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، جوائز النيل ووسام العلوم والفنون، وجوائز الدولة التقديرية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة ورؤساء الجامعات والباحثين.