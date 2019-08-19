أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددًا.. وعيار 21 يصل 700 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل عيار 24 سعر 800.48 جنيهًا للجرام، وعيار 22 سجل 733.78 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل 700.44 جنيهًا للجرام.



بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 600.37 جنيهًا للجرام، وعيار 14 بلغ نحو 466.95 جنيهًا للجرام، وعيار 12 بلغ 400.24 جنيهًا للجرام، وعيار 9 بلغ 300.18 جنيهًا للجرام.



ووصل سعر جنيه الذهب نحو 5604 جنيهًا، وسعر كيلو الذهب بلغ 800.484 جنيهًا.



جدير بالذكر، أن أسعار الذهب يؤثر بها عاملان هما سعر الدولار، والبورصات العالمية، حيث ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها مرتبط كليًا وجزئيًا بالدولار والأسعار العالمية.