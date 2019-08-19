مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالعياط

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعياط؛ بسبب السرعة الزائدة.



وكانت غرفة مرور الجيزة تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث وسقوط متوفي ومصابين، فانتقل رجال المرور وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، أسفرت عن مصرع "أيمن سعيد"، وإصابة 3 آخرين.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.