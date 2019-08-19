الزمالك يرفض رحيل عبدالله جمعة

أعرب نادي الزمالك عن رفضه انتقال عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، عقب تلقيه العديد من العروض لضمه من فرق عديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتى كان أبرزها عرض أهلى جدة السعودى.



وجاء تجديد رفض الزمالك لرحيل جمعة بسبب الحاجة إلى جهوده فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل امتلاك الأبيض ظهيرًا أيسر وحيدًا بجانبه وهو محمد عبدالشافى، الذى شارك بشكل أساسي مع الفريق فى مباراة ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور التمهيدى لدوري أبطال إفريقيا، نظرًا لإصابة عبدالله جمعة.



وعاد عبدالله جمعة إلى تدريبات الزمالك أمس، بشكل طبيعى ضمن الاستعدادات التى يخوضها الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى فى العودة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.