النيابة تستدعي أسرة سيدة انتحرت بـ"سم فئران" في مصر القديمة

استدعت نيابة مصر القديمة الجزئية، الإثنين، أسرة ربة منزل انتحرت بتناول "سم فئران" لمرورها بحالة نفسية سيئة، وتوفيت داخل مركز السموم، لسؤالهم حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن قسم شرطة مصر القديمة تلقى إخطارًا من مركز السموم يفيد باستقبال سيدة تخلصت من حياتها، ووفاتها عقب يومين من دخولها المركز.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم التحفظ على الجثمان، ونقله إلى مشرحة زينهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حول الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.