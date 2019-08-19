مفتش الصحة: لا توجد شبهة جنائية حول "غريق أبو النمرس"

كشف تقرير مفتش الصحة حول جثة شاب غرق بمياه النيل في أبو النمرس، أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، نافيًا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وعدم وجود إصابات ظاهرية بالجسد، فيما صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن الجثة.



جاء بالتحقيقات الأولية، أن قسم شرطة أبو النمرس تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق شاب بمياه النيل بمعدية منيل شيحة بدائرة القسم، فانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنه "م. ح. م" في العقد الثاني من عمره، وأنه لقي مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.