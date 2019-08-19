كشف الكواليس المالية عن انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونيخ البافاري

أعلن النادي الكتالوني صباح اليوم الإثنين عن اتفاقه مع لبايرن ميونخ الألماني لانتقال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو إلى ملعب “أليانز أرينا” الألماني، بعد أيام على إعلان النادي البافاري عن نفس الصفقة.



وقام النادي الكتالوني عبر بيانٍ رسمي في موقعه الإلكتروني بالكشف عن القيمة المالي التي سيدفعها بايرن ميونيخ في حال فعل خيار شراء فيليب كوتينيو الموسم القادم.



وجاء في بيان برشلونة “توصل ناديا برشلونة بشأن نقل اللاعب فيليب كوتينيو إلى النادي الألماني لموسم 2019-2020”.



وأضاف أن بايرن ميونخ سيدفع 8.5 مليون يورو مقابل عام الإعارة، كما ينص الاتفاق على خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو.



وأعرب النادي عن امتنانه لكوتينيو لالتزامه وتفانيه وتمنى له كل التوفيق في المرحلة الجديدة.



يذكر أن كوتينيو انضم من ليفربول في شتاء عام 2018، ولعب 76 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 11 هدفًا وتوج بأربعة ألقاب.