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مصر

الإحصاء: معدل البطالة الأقل منذ 2006.. والزراعة الأكثر جذبًا للمشتغلين

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:26 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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قال رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عبدالحميد شرف الدين، إن معدل البطالة في مصر تراجع لأدنى مستوياته منذ عام 2006، حيث سجل المعدل آنذاك حوالي 8%، لينخفض خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى حدود 7.5%، وذلك نتيجة إتاحة عدد كبير من فرص العمل من المشروعات القومية الكبري التي نفذتها الدولة مؤخرًا، لافتًا إلى أن نشاط الزراعة والتشييد والبناء استحوذا على النسبة الأكبر من المشتغلين الجدد، بالإضافة إلي ما وفرته المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل لعدد كبير من الشباب، ما انعكس على خفض معدلات البطالة وزيادة عدد المشتغلين خلال عام 2019.

وأضاف رئيس القطاع، في تصريح لـ"الدستور"، أن جميع أقاليم الجمهورية سجلت تحسنًا ملحوظًا في معدلات التشغيل وتراجع أعداد المتعطلين، وتحديدًا المحافظات التي تشهد نشاطًا زراعيًا كبيرًا، مثل محافظات البحيرة وكفرالشيخ والإسماعيلية، كما تركزت نسب التحسن في معدلات البطالة بين صفوف الذكور الشباب ممن تخطوا سن الثلاثين، مشيرًا إلي أن الشباب في الفئة العمرية بين 15 و29 سنة هم الأعلي بطالة، لاسيما أصحاب المؤهلات الجامعية، بسبب تمسكهم بالحصول على فرص عمل تتناسب ومؤهلاتهم الدراسية وتحقق لهم ما يطمحون من عائد مالي، بينما كلما ارتفع متوسط السن تنخفض البطالة بين صفوف الشباب.

وتوقع أن تواصل مصر تحقيق معدلات منخفضة من البطالة لأقل من 10% بنهاية عام 2019، على غرار ما حققته في العام الماضي من معدل بلغ 9.9% في عام 2018، موضحًا أن معدل البطالة أخذ منحنى الهبوط بداية من عام 2014 حينما تراجع من 13% إلى 12.8% ثم إلى 11.8% في عام 2017، ليحقق لأول مرة رقمًا أحاديًا هو 9.9% في عام 2018، كما سجل خلال الربع الأول من عام 2019 حوالي 8.1% و7.5% في الربع الثاني من نفس العام، مضيفًا أن تحسن مستوى معيشة للفرد لا يرتبط بتوفير فرص عمل فحسب وإنما يتوقف على حجم العائد المالي من تلك الفرص، وهو ما يتطلب فتح مجالات العمل في القطاعات ذات العائد المرتفع مثل قطاع الاتصالات والتشييد والبناء.

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