التحقيق في سقوط سيدة من الطابق الرابع بدار السلام

تباشر نيابة البساتين، الإثنين، التحقيق في سقوط سيدة من الدور الرابع بمنطقة حدائق المعادي، عقب مشاجرة مع زوجها.



تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من شرفة منزلها بالطابق الرابع، مما أسفر عن إصابتها بنزيف حاد ووفاتها.



بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة سيدة في العقد الثالث من العمر، وأشارت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان إلى أنها قفزت بعد مشاجرة مع زوجها.



تم التحفظ على الجثمان ونقله إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة.