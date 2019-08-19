تجديد حبس عاطل وفتاه بتهمة قتل معيد بكلية الزراعة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الإثنين، تجديد حبس عاطل وفتاة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل معيد بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بغرض سرقته.



وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهمة قتل المجني عليه بهدف سرقته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وجاء في مناظرة النيابة تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات الكلية، أن الجثة لمعيد بكلية الزراعة بجامعة القاهرة يدعى "عمرو. ع"، 38 عامًا.



وتبين أن الجثة بها 3 طعنات فى البطن، مع وجود آثار كدمات متفرقة في الجسم، وتهشم في الجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة عدة مرات في الرأس، كما تبين أن الوفاة كانت منذ ما يقرب من أسبوعين.