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سياسي

تحرك برلماني لمواجهة إدمان الشباب لـ"مشروبات الطاقة"

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:20 ص
جريدة الدستور
الدستور
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تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة فايقة فهيم، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أخطار مشروبات الطاقة على صحة الشباب.

وقالت "فهيم" في بيان لها، إن مشروبات الطاقة ضارة مما لا شك فيه وتعمل على زيادة ضربات القلب وترفع الضغط والتوتر لدى الإنسان الطبيعي وتجعله لا ينام بشكل جيد، خاصة لدى الشباب لكثرة تناولهم لها، واحتواء مشروبات الطاقة على نسبة عالية من الكافيين يؤثر على الدورة الدموية بصفة عامة، وتجعل الإنسان عصبي في أبسط المواقف، واحتوائها ايضًا على السكر المحلي المضر كثيرا لصحة الإنسان.

وأضافت النائبة إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن نسبة السكريات الموجودة بهذه المشروبات وغيرها تؤثر على وظائف عديدة في جسم الإنسان محدثة ضررا كتسوس الأسنان وإغلاق شرايين القلب بسبب نسبة مواد الكافيين والتورين الموجودة بهذه المشروبات، كما أن نسبة الكافيين المرتفعة تسبب ضغطًا عصبيًا للإنسان.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هناك نموا واضحا في مبيعات مشروبات الطاقة بالأسواق العالمية؛ بهدف زيادة الطاقة والنشاط البدني والعقلي للجسم، إلا أنه رغم تسويق هذه المنتجات لها على أنها ترفع مستويات النشاط الذهني والجسدي، ظهرت دراسات حديثة تؤكد وجود ضرر كبير لها.

ونوهت أن تناول مشروبات الطاقة، بكثرة يصيب متناولها بالإدمان، كما أن بها نسبة كافيين عالية جدا تؤثر على الدم والمعدة والقلب وأجهزة الجسم كلها تقريبًا، وتسبب لاحقا زيادة في الوزن ومشاكل في الرئة.

وطالبت بمنع استيراد هذه المشروبات إلى الدولة المصرية حفاظًا على صحة شبابنا، وكذلك خلق حملة توعية ضد أخطارها.

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