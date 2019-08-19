النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي لـ"قتيل المقطم"

تسلمت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، الإثنين، تقرير الصفة التشريحية لسائق قتل على يد صديقه وأشعل النار في جثمانه بالمنطقة الجبلية.



وأشارت التحقيقات، إلى أن المجني عليه سائق "مسجل شقى خطر" 52 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق زميله.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه تقابل مع المجني عليه وتوجها إلى المنطقة الجبلية- محل العثور على الجثة- وتعاطيا المواد المخدرة، وحدث خلاف بينهما، فهدده المجني عليه بـ"سكين" إلا أنه استخلصها منه ووجّه عدة طعنات له فأودى بحياته، ووضعه داخل سجادة كانا يجلسان عليها وأشعل النيران به، وتخلص من سلاح الجريمة بإلقائه في نهر النيل.