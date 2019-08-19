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حوادث

جزار الهرم المتهم بقتل تاجر جمال يمثل جريمته: كنت عايز أخلص من ديوني

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:17 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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اصطحبت نيابة الهرم "جزارا" وسط حراسة أمنية مشددة لتمثيل جريمته بقتل "تاجر جمال" وإلقاء جثته بجوار الطريق الدائري في الهرم، للتخلص من مطالبة القتيل له بمديونية بلغت 30 ألف جنيه.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث اعترف بارتكابه الجريمة واستدراجه المجني عليه إلى مسرح الجريمة لقتله والتخلص للأبد من مطالباته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه قيمة رءوس جمال اشتراها منه، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة تاجر جِمَال، 53 سنة، داخل قطعة أرض زراعية بجوار الطريق الدائري بدائرة القسم، وبها جروح وطعنات، وعثر بطيات ملابسه على مفاتيح وهاتف محمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك محل جزارة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه مدين للمجني عليه بمبلغ 30 ألف جنيه إثر معاملات تجارية بينهما في مجال تجارة الجمال، حيث طالبه الأخير بسداد ما عليه من مديونية إلا أنه عجز عن السداد، فعقد العزم على قتله للتخلص من مطالبته بسداد الدين، وفي سبيل تنفيذ ذلك أعد سلاح أبيض "سكين" وأخفاه بين طيات ملابسه واستدرج المجني عليه إلى مكان العثور على جثته وتعدى عليه وطعنه عدة طعنات فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولى منه على مبلغ 400 جنيه كانت بداخل حافظة نقوده وتخلص منها بإلقائها بالطريق العام بخط سير هروبه، وتم بإرشاده ضبط سلاح الجريمة، بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي.

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