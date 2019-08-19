ضبط 1642 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة علي كافة الطرق والمحاور الكبرى، ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 1642 مخالفة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.



وتشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.



وتواصل إدارات المرور علي مستوى الجمهورية شن الحملات بشكل يومي بواسطة الرادار لرصد سائقي المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم بالإضافة إلي القيادة تحت تأثير المخدر.