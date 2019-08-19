الطيران التركي يقصف قرى كردية في العراق

أفاد مراسل سكاي نيوز اليوم الاثنين، بأن طائرات تركية قصفت قرى كردية بمحافظة السليمانية شمال العراق وتوقع عددًا من الجرحى.



يذكر أن تركيا تواصل نشر قواتها المختلفة في العراق لمنع أكراد سوريا من تحقيق أي نوع من الاستقلال أو الحكم الذاتي، كما تهدف هذه القواعد إلى التصدي لنشاط عناصر حزب العمال الكردستاني سواء في العراق أم في سوريا ونقل الحرب إلى هناك بدلًا من مواجهتهم داخل تركيا.



في سياق متصل، فقد أفادت الخارجية السورية اليوم الاثنين، عن دخول مدرعات تركية محملة بالذخائر الى بلدة خان شيخون رغم الاتفاق على التركي الأمريكي على إنشاء منطقة آمنة والذي من المتوقع البدء في تنفيذه الأيام المقبلة.