رفع 13 سيارة ودراجة نارية في حملة مرورية بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



أسفرت الحملات - خلال الـ24 ساعة الماضية - عن رصد ورفع 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية خشية استخدمها في العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لأصحابها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، كما تم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

