إصابة شخصين في حادث تصادم بالصف

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين بالصف، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة علي طريق الصف بوقوع حادث مروري، فعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

