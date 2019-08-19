استقرار أسعار الأسماك اليوم.. والبلطي بـ25 للكيلو

قال محمد حليم، عضو شعبة الأسماك بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأسماك شهدت حالة من الاستقرار بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك.



وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار البلطي اليوم الاثنين، تراوحت بين 25- 30 جنيها للكيلو، والبوري من 50- 60 جنيها للكيلو، والجمبري من 120- 200 جنيه للكيلو.



وسجلت المكرونة من 50- 60 جنيها للكيلو، والبربون بين 30- 40 جنيها، والقشر بين 40- 60 جنيها للكيلو، وسجلت الكابوريا بين 30- 150 جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى بين 90- 190 جنيها للكيلو.