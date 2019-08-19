استقرار أسعار البقوليات اليوم

استقرت أسعار البقوليات اليوم الاثنين 19 أغسطس 2019، حيث كشف تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية، أن أسعار البقوليات ارتفعت عالميًا بنسبة 10% عن الشهر الماضى، ولكن استقرت الأسعار محليًا.



وترصد الدستور أسعار البقوليات اليوم، حيث سجل بعض أنواع البقوليات محليًا كما يأتي:



- كيلو الفول البلدى تراوح سعره ما بين 24 و28 جنيها.

- كيلو الفول المستورد تراوح سعره ما بين 17 و18 جنيها.

- كيلو العدس تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيها.

- كيلو الفاصوليا البيضاء سجل نحو 24 جنيها.

- كيلو الحمص 28 جنيها.

- كيلو الترمس تراوح سعره ما بين 16 و20 جنيها.