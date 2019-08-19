البشير يصل إلى مقر محاكمته في الخرطوم

وصل منذ قليل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى مقر محاكمته، المقررة في معهد التدريب القضائي بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم، حسبما قال مثل هيئة الدفاع عن البشير، من المقرر أن تتم إذاعة المحاكمة على الهواء مباشرة ووسط إجراءات أمنية مشددة.



ويواجه البشير تهم تتعلق بالفساد، حيث تم العثور في منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.



يذكر أن محاكمة البشير كان من المفترض أن تكون يوم السبت الماضي، ولكن تم تأجليها لليوم الاثنين، تزامنا مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية.



فيما أعلن المجلس العسكري اليوم الاثنين أنه تم تأجيل إعلان التشكيل السيادي نظرا لتغيير مرشح قوى التغيير المعارضة السودانية مع إمهالها 48 ساعة من أجل الاستقرار على قائمة مرشحيها.