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مصر

وضع حجر أساس منطقة تجارية بالدقهلية باستثمارات 5 مليارات جنيه في ديسمبر

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:51 ص
إبراهيم عشماوي رئيس
إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
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أعلن إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه سيتم وضع حجر الأساس لمنطقة مركزية تجارية بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه في ديسمبر المقبل.

وقال عشماوي في تصريحات صحفية على هامش وضع حجر أساس منطقة لوجيستية في قنا اليوم، إن "شركة مراكز للاستثمار العقاري" احدى شركات مجموعة فواز الحكير السعودية سوف تقوم بتنفيذ المشروع، حيث تم الترسية عليها خلال طرح 8 فرص استثمارية في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المشروع يقام على مساحة 46 فدانا، ويتضمن هايبر ماركت، ومجمع شاشات عرض سينمائية،ومناطق ترفيهية، ومطاعم، وعددا من أرقى الماركات العالمية التجارية والمحلية، والعالمية في قطاع الأزياء بجانب ساحة انتظار سيارات.
وأوضح أن المشروع سيتم تنفيذه خلال فترة تتراوح من عامين الى ثلاثة أعوام، وسيوفر من 20-25 ألف فرصة عمل مباشرة، وحوالي 75 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية، يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن نشر أنماط التجارة الحديثة التى تشمل مناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وأخرى متخصصة على مستوى الجمهورية، لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وقال عشماوي:"نسعى إلى تقليل حلقات التداول، وربط كافة المحافظات بشبكة من اللوجستيات الحديثة، وأنشطة تجارية، متنوعة لجذب مستثمرين محليين ودوليين، لإتاحة السلع، وضبط الأسعار، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل، والتيسير على المواطنين، للحصول على كافة مستلزماتهم الاستهلاكية، بسهولة وبأسعار تنافسية منضبطة".

وقال عشماوي إن الجهاز يدرس حاليا طرح شركة ادارة أسواق الجملة المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة للاكتتاب العام، لافتا إلى أن الشركة مساهمة برأسمال مستهدف يصل إلى 100 مليون جنيه وستختص بإدارة منظومة أسواق الجملة في مصر.

وأضاف أنه سيتم انشاء الشركة بنهاية العام الحالي بالتعاون مع مجموعة من المساهمين من بنوك تجارية واستثمارية وبعض شركات القطاع الخاص وسيتم تخصيص حصة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية.

وفيما يتعلق بإنشاء أول بورصة سلعية في مصر، أوضح عشماوي أنه من المخطط تأسيس شركة برأسمال 100 مليون جنيه،على غرار البورصة المصرية، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية، عقد لقاءات مع مجموعة من رؤساء البنوك المصرية والاستثمارية والمستثمرين من أجل انشائها.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع تصور علمي لإنشاء أول بورصة سلعية بمصر، على أن يتم الانتهاء بنهاية هذا العام.

وأكد أنه بإنشاء تلك الشركتين سيكون الجهاز استطاع ضبط من 60 إلى 70% من قطاع التجارة الداخلية بمصر، مشيرا إلى أن الجهاز يسعى الى رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 17% حاليا إلى نحو 21% بنهاية 2022.

في سياق آخر، أوضح عشماوي أنه سيتم أول الشهر المقبل افتتاح أول مكتب نموذجي للعلامات التجارية بمنطقة رمسيس بالإضافة إلى افتتاح الادارة المركزية للسجل التجاري بمقر الجهاز وذلك لتسهيل عملية تسجيل العلامات التجارية وميكنتها وربطها بشبكة معلوماتية تساهم في سرعة الاستدلال على العلامة وتسجيلها.

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