الصين تتنافس على تقديم الخدمات الطبية في إفريقيا على مدار 56 سنة

أرسلت الصين ما إجماليه 26 ألف عامل طبي صيني ليقدموا خدماتهم لـ280 مليون مريض في 71 دولة ومنطقة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأوقيانوسيا منذ إنشائها أول فريق طبي للمساعدات الصحية بالخارج عام 1963، حسب ما ذكر فنغ يونغ، نائب مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية للصحة، بمناسبة يوم العمال الطبيين الثاني.



وتابع فنغ أنه في الوقت الحاضر، يتم إيفاد فرق المساعدة الطبية الصينية البالغ عددها حوالي 1100 شخص إلى 56 دولة حول العالم، ويقدم 979 منهم خدمات نوعية في المجال الصحي لـ45 دولة إفريقية.



وأضاف فنغ أن الفرق الطبية الصينية الموجودة في إفريقيا تتوزع في 103 مواقع عمل، حيث يتواجد الكثير منها في المناطق الجبلية النائية.



وأظهرت بيانات صادرة عن اللجنة الوطنية للصحة أن الفرق الطبية الصينية أجرت جراحات لإزالة إعتام عدسة العين مجانا لـ2857 مريضا من 5 دول عربية إفريقية، وهي جيبوتي وموريتانيا والسودان وجزر القمر والمغرب منذ عام 2014، ليس ذلك فحسب، بل أنشأت مركزا للعيون في موريتانيا أيضا.



وإلى جانب إرسال فرق طبية، قامت الصين ببناء 30 مستشفى في إفريقيا، وتبرعت بكميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية لها بعد عام 2006، كما بدأت تعمل على مساعدة إفريقيا بنشاط في الوقاية من الملاريا ومكافحتها خلال السنوات الأخيرة، بحسب فنغ.



ولفت فنغ إلى أن الصين تقدم منحا حكومية للفنيين الصحيين الأفارقة لتلقي الدراسات والتدريبات لديها، حيث يتمكن كل سنة أكثر من 1000 عامل طبي إفريقي من الحصول على تدريبات قصيرة الأجل في مجال الصحة من قبل العمال الطبيين الصينيين.