محكمة ماليزية تؤجل محاكمة رئيس الوزراء السابق

أجلت محكمة ماليزية اليوم الإثنين، جلسة استماع بتهم فساد ضد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي (ماليزيا 1 للتنمية بيرهاد).



وقرر رئيس المحكمة التأجيل، بعد أن استمع لكل من فريقي الادعاء العام والدفاع، مشيرا إلى أن المحاكمة لا يمكن أن تستمر لعدة أسباب، منها ما يتعلق بمحاكمة أخرى مستمرة حول تورط نجيب بقضية اختلاس أخرى في كيان رسمي آخر، كان تابعا للصندوق أعلاه.



وقال كبير الادعاء العام للمحكمة إن هناك حاجة لتقديم كمية كبيرة من الوثائق، إلى فريق الدفاع، فيما يتعلق بقضية الاختلاس من كيان (SRC International) الرسمي، في حين أشار الدفاع إلى ضيق الوقت بعد أن تسلم إفادات الشهود الأسبوع الماضي.



كانت محاكمة نجيب في التهم المنسوبة إليه بقضية صندوق الاستثمار الحكومي، قد حُددت مبدئيا بين 19 أغسطس و14 نوفمبر، ولكن القاضي غير الموعد وجعله في الـ26 من أغسطس مؤقتا.