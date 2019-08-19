الاتفاق على العضو رقم 11 بالمجلس السيادي السوداني

أفادت فضائية الحدث في خبر عاجل نقلا عن مراسلها بالخرطوم، صباح اليوم الاثنين، بأن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اتفقا على المستشارة رجاء نيكولا لتكون العضو 11 في المجلس السيادي.



وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن قوى الحرية والتغيير طلبت مهلة 48 ساعة حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس السيادي.



وأكد المجلس بحسب ما أوردت "الحدث"، أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي بسبب تأخر قوى التغيير في تقديم مرشحيها.



كذلك جدد المجلس، التزامه مع قوى التغيير بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية في البلاد.



وكان القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، صرح أمس الأحد، أن قوى إعلان الحرية والتغيير دفعت بقائمة مرشحيها للمجلس السيادي، والتي تضم كلًا من عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، وطه عثمان.



وتترقب الساحة السياسية إعلان تشكيل المجلس السيادي، وحل المجلس العسكري الانتقالي، وفقًا لمنطوق الوثيقة الدستورية التي حددت سقوفًا زمنيًا لهذه الإجراءات، بجانب تعيين رئيس الوزراء الذي تم اختياره من قبل الحرية والتغيير، والتي سمت د. عبدالله حمدوك رئيسًا للوزراء، بينما يقوم الأخير باختيار وزراء حكومته بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير.