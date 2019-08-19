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مصر

تصريحات السيسي حول اهتمام الدولة ببناء الإنسان تتصدر اهتمام صحف الكويت

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:37 ص
السيسي
السيسي
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أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره الاحتفال بعيد العلم، والتي أكد خلالها اهتمام الدولة ببناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا.

فمن جانبها، قالت صحيفة (الأنباء) الكويتية، تحت عنوان (السيسي: الانسان المصري أهم ثرواتنا وحضارتنا الشامخة خير شاهد)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا، لافتا إلى إعلان عام 2019، عاما للتعليم في مصر، إيمانا بأن العلم والتعليم، هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته؛ حيث تستهدف الدولة تنشئة العقل المفكر المستنير، المستعد لقبول العلم والمعرفة، والذي يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل، وذلك من خلل سعي الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطا وثيقا بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.

وأضافت أن الرئيس السيسي، شدد على أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار، كان ولا يزال من أهم أولويات الدولة.. مشيرا إلى حرصه على لقاء شباب المبتكرين الموهوبين، للاستماع إلى أفكارهم ومشكلاتهم وأفضل السبل لدعمهم، وهي الأفكار التي تم ترجمتها إلى إطلاق مبادرة نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، ثم إطلاق بنك المعرفة المصري، وإعادة تقليد الاحتفال بعيد العلم، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى التعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة الإقليمية والدولية والخاصة والتكنولوجية، ودعم الدولة لإنشاء مراكز للتميز العلمي ومكاتب نقل وتوطين التكنولوجيا.

وبدورها، قالت صحيفة (النهار)، تحت عنوان (السيسي: الإنسان المصري أهم وأغلى ما نمتلكه)، إن الرئيس السيسي أكد أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما تمتلكه مصر من ثروات، وهي الحقيقة التي يؤكدها التاريخ المصري.. مشددا على أن (مصر الجديدة)، تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي، أكد أنَ الحكومة بدأت في إعادة صياغة بنية تشريعية طموحة ومتكاملة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار، لافتا إلى أن الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا، أصبح الخيار الوحيد للنهوض بالأمة والانطلاق لآفاق المستقبل، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الدولة تنتهج حاليا سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة في برمجتها التعليمية ومناهجها الدراسية، بما يلائم احتياجات العصر؛ وذلك عن طريق تطوير منظومة التعليم العالي وفقا للمتطلبات التكنولوجية، وعلوم البينات لمناهج التعليم في الجامعات المصرية، اتساقا مع أحدث النظم العالمية، من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة.

وقالت صحيفة (السياسة) "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على أن الوقت حان لأن يتحول الاقتصاد المصري، إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، وأن تنعم مصر بمقدراتها، بفضل جهود وإبداعات علمائها، موضحا أن تحديات العصر الحالي، هي تحديات علمية وتكنولوجية، وهو عصر لا تنافس فيه، إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضافت أن الرئيس السيسي، أكد أن السباق الحضاري، هو أحد سمات العالم المعاصر، الذي يعتمد على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم تكنولوجيا، وما يرتبط بها وما يقوم عليها من نمو اقتصادي عملاق، مشددا على أنه لا تنافس، أو مشاركة عالمية، أو نفاذ إلى الأسواق الخارجية في العصر الحالي، إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقالت صحيفة (الجريدة) "إن الرئيس السيسي أكد أن الدولة تعمل حاليا من خلال سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة في برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية، بما يلائم احتياجات العصر".

ونقلت عن الرئيس السيسي قوله، "إنه بالرغم مما نواجهه من صعوبات وتحديات في مسيرتنا نحو التنمية والتطوير، فإننا على الطريق الصحيح نسارع الخطى الحثيثة، وأن ما تم تحقيقه من إنجازات على مختلف الأصعدة والمستويات، يدفعنا للمزيد من البذل والعطاء في سبيل الرقي والتقدم والازدهار بمجتمعنا المصري".

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