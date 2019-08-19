المقاتلات الروسية تقوم بعملية اعتراض جوي في طبقة الستراتوسفير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن مقاتلات روسية من طراز "ميج–31 بي إم" تابعة لأسطول المحيط الهاديء قامت بتدريبات على عمليات اعتراض في طبقة الستراتوسفير في الغلاف الجوي للأرض.



وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الروسية الشرقية إن المشاهد التي التقطت من قمرة قيادة إحدى المقاتلات أظهرت مراحل الإقلاع والصعود إلى الأجواء العليا، والطيران في طبقة الستراتوسفير، حيث يتدرب الطيارون على فنون اعتراض طائرات الخصوم.



وأضاف المكتب الصحفي ـ في بيان له ـ "شاركت في المعركة الجوية الافتراضية للمرة الأولى في السقف العملي وعلى ارتفاعات شاهقة، طائرات مقاتلة اعتراضية متطورة من طراز ميج–31 بي إم".



وأوضح أن عمليات الطيران نفذت على ارتفاع أكثر من 20 ألف متر وبسرعة 2500 كيلو متر في الساعة، وأجرت طواقم المقاتلات عمليات بحث عن العدو المفترض من دون الاستعانة بوسائط الدفاع الجوي.



وتعد طبقة الستراتوسفير أو المتكور الطبقي أو الغلاف الجوي الطبقي هي إحدى طبقات الجو العليا التي تعلو طبقة التروبوسفير وتمتد من ارتفاع 18 كيلومترا إلى نحو 50 كم فوق سطح البحر.