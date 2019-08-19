اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الأعمال والبورصة

توقع البورصة المصرية، بروتوكول تعاون، اليوم الاثنين، مع وزارة قطاع الأعمال العام، بمقر البورصة في وسط البلد.



ومن المقرر أن تعقد البورصة ووزارة قطاع الأعمال العام، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل البروتوكول.



ولدى وزارة قطاع الأعمال مجموعة من الشركات التي يشملها برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، ومن المنتظر أن يشهد السوق بعض هذه الطروحات في الشهور المقبلة.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، ومميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية في إطار دعم الاقتصاد القومي للدولة.